إسلام بلال يكشف ل'دوت الخليج الفني' تفاصيل "حب للإيجار" لخالد الصاوي

كشف المخرج والمؤلف إسلام بلال، تفاصيل فيلم 'حب للإيجار' الذي سيشرف على تأليفه وإخراجه خلال الفترة المقبلة.

وأكد بلال في تصريح خاص ل"دوت الخليج الفني"، أنه سيتم البدء في تصوير الفيلم الأسبوع المقبل للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.

وتدور أحداث الفيلم في مدينة الاسكندرية من خلال شخصية قبطان بحري متقاعد والتي سيقدمها الفنان خالد الصاوي حيث يعيش هذا القبطان في شقة على البحر بمفرده ويتهرف بعد ذلك على شاب يعاني من الوحدة والاكتئاب لمروره بظروف صعبة وقاسية.

ويدخل هذا الشاب الذي يلعب دوره الفنان محمد سلام في حياة خالد الصاوي ويتعرضان لمواقف درامية لا تخلوا من الإثارة والكوميديا.