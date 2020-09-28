في عيد ميلاده.. ما لا تعرفه عن علاء ولي الدين

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان الراحل علاء ولي الدين، والذي تسبب خبر وفاته في إصابة الكثير من النجوم وعشاق فنه بصدمة كبيرة ورغم مرور عدة سنوات على رحيله، إلا أن أفلام علاء ولي الدين مازالت تحظى بنسبة مشاهدة عالية .

في السطور التالية يعرض لكم "دوت الخليج الفني" معلومات لا تعرفها عن علاء ولي الدين.

* علاء ولى الدين هو الابن الأكبر للفنان سمير ولى الدين الذى ظهر فى دور الشاويش حسين فى مسرحية شاهد ماشفش حاجة، والفراش جابر فى مدرسة المشاغبين وله شقيقان أصغر هما خالد ومعتز ، وتحمل علاء مسئولية شقيقاه ووالدته بعد وفاة والده فجأة وهو في عمر 14 عاما بينما كان شقيقاه في عمر 11 ، 9 سنوات

* عندما وصل سن 16 سنة بدأ يعمل ليساعد والدته، في تحمل مسئولية الاسرة فعمل فى المطاعم وكموظف أمن فى بعض الفنادق وتنقل بين العديد من الأعمال البسيطة.

* أصيب علاء ولى الدين بمرض السكر وهو في المرحلة الثانوية، وعانى مع المرض.

Advertisements

* عندما انتهى من دراسته بكلية التجارة وأراد الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية واجه عقبات كثيرة ورفضته لجنة الاختبار أكثر من مرة وعندما سأل أعضاء اللجنة عن سبب رسوبه قال له أحدهم :" انت ماتنفعش تمثل والأفضل تشتغل بلياتشو فى سيرك، لكن علاء تمسك بحلمه والتحق بأكاديمية نور الدمرداش وبدأ مشواره الفني وتألق وبدأت شهرته بعدما شارك في فيلم الإرهاب والكباب مع الزعيم عادل إمام

* وبعد تألقه ونجاحة واجه علاء ولى الدين حروبا كثيرة حيث وصفته بعض الأقلام بناظر مدرسة السفالة والبذاءة – على حد قول سقيقه معتر- رغم نجاحه الكبير في فيلم الناظر صلاح الدين

*توفى علاء ولى الدين قبل استكمال فيلمه الأخير" عربى تعريفة" بشكل مفاجئ بعد عودته من التصوير في البرازيل وفى أول أيام عيد الأضحى بعد ان ذبح الأضحية، وأحدثت وفاته هزة في الوسط الفني وحزنا جماهيريا عاماً.

* بعد وفاة علاء ولى الدين توفى شقيقه خالد وزوجته في حادث سيارة نجا منها ابنهما الرضيع ، ومن بعده توفت والدة علاء ولى الدين حزنا على ابنيها لتكتمل مأساة الاسرة التي أمتع ابنها الملايين وأسعدهم بينما عاش وعاشت أسرته رحلة أحزان طويلة ومؤلمة.