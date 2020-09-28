ماجد الكدوانى يناقش قضية التنمر في فيلمه "برة المنهج"

يُناقش الفنان ماجد الكدواني قضية التنمر وتحقيق الذات في فيلمه الجديد "برة المنهج"، والفيلم قد انطلق تصويره منذ أيام قليلة، وهو من إخراج عمرو سلامة،ومن تأليف خالد دياب، بطولة روبي، دنيا ماهر، أسماء أبواليزيد، شريف الدسوقي، أحمد أمين الذي يظهر خلال الأحداث كضيف شرف.

ويُجسد ماجد الكدواني خلال الأحداث شخصية رجل أعمال حاد الطباع، يسعى لتحقيق أحلامه، وتدور أحداث الفيلم في إطار الدراما التشويقية، وحول علاقة صداقة بين رجل بالغ في العمر وصبي يعانى من التنمر.

وفى سياق آخر يُشارك ماجد الكداوني في فيلم "وقفة رجالة" الذي تدور أحداثه في إطار الدراما الكوميدية، وهو بطولة سيد رجب، بيومى فؤاد، شريف دسوقي، إخراج أحمد الجندي.