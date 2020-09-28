شاهد.. رامى جمال فى أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

يحرص الفنان رامي جمال على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر رامي جمال عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها ببشرة مشرقة، وعلق قائلاً"صباح الخير يارب يومكم كله سعادة"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.

وكانت آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم: أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.