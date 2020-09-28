وفي السطور التالية نكشف لكم عن المشاهد الأخيرة في حياة الراحل علاء ولي الدين .
كان علاء ولي الدين قبل أيام من وفاته يصور بعض مشاهد فيلمه الأخير "العربي تعريفة" في البرازيل، وتحديدا في منتجع "بورتوبيلا".
وفي إحدى فترات الراحة نزل علاء ولي الدين إلى مياه محيط الأطلنطي التي تتميز بأن سطحها ساخن للغاية، وفي العمق يكون بارد جدا، سيطرت الدهشة على "ولي الدين" وقال لمن حوله: "أعتقد أن الجنة ستكون أحلى بكثير".
استيقظ علاء ولي الدين في الصباح لصلاة دوت الخليج، وتحدث مع شقيقه علاء عن ترتيبات يوم العيد والزيارات التي سيقوم بها لأقاربه، بعدها تناول الإفطار مع الفنان أشرف عبد الباقي ووالدته وشقيقه معتز، وبعد دقائق دخل في غيبوبة سكر، اعتقد "عبد الباقي" أنها غيبوبة عادية، لكنها طالت ونقل على إثرها إلى مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة، حسبما نشر في جريدة "صوت الأمة" 2003.
قبل لحظات من دخوله غيبوبة السكر، قال "ولي الدين" لمن حوله:"خلو بالكم من أمي يا جماعة، لأنها سبب الخير اللي أنا فيه بدعواتها لي".
وبعد الوفاة، أصرت والدة علاء ولي الدين على أن يدفن في اليوم الذي توفى فيه ولم تستجب لما قاله الفنان محمد هنيدي الذي أراد أن يدفن "علاء" في اليوم التالي حتى تكون الجنازة كبيرة وتليق به.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصرت والداته علي دفنه في يوم وفاته.. تعرف علي المشاهد الأخيرة في حياة علاء ولي الدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.