أصرت والداته علي دفنه في يوم وفاته.. تعرف علي المشاهد الأخيرة في حياة علاء ولي الدين

يصادف اليوم عيد ميلاد الراحل علاء ولي الدين الذي تمتع بمسيرة فنية حافلة ، واستطاع أن يستحوذ بها علي مكانة كبيرة في قلوب الجماهير.

وفي السطور التالية نكشف لكم عن المشاهد الأخيرة في حياة الراحل علاء ولي الدين .

كان علاء ولي الدين قبل أيام من وفاته يصور بعض مشاهد فيلمه الأخير "العربي تعريفة" في البرازيل، وتحديدا في منتجع "بورتوبيلا".

وفي إحدى فترات الراحة نزل علاء ولي الدين إلى مياه محيط الأطلنطي التي تتميز بأن سطحها ساخن للغاية، وفي العمق يكون بارد جدا، سيطرت الدهشة على "ولي الدين" وقال لمن حوله: "أعتقد أن الجنة ستكون أحلى بكثير".

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استيقظ علاء ولي الدين في الصباح لصلاة دوت الخليج، وتحدث مع شقيقه علاء عن ترتيبات يوم العيد والزيارات التي سيقوم بها لأقاربه، بعدها تناول الإفطار مع الفنان أشرف عبد الباقي ووالدته وشقيقه معتز، وبعد دقائق دخل في غيبوبة سكر، اعتقد "عبد الباقي" أنها غيبوبة عادية، لكنها طالت ونقل على إثرها إلى مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة، حسبما نشر في جريدة "صوت الأمة" 2003.

قبل لحظات من دخوله غيبوبة السكر، قال "ولي الدين" لمن حوله:"خلو بالكم من أمي يا جماعة، لأنها سبب الخير اللي أنا فيه بدعواتها لي".

وبعد الوفاة، أصرت والدة علاء ولي الدين على أن يدفن في اليوم الذي توفى فيه ولم تستجب لما قاله الفنان محمد هنيدي الذي أراد أن يدفن "علاء" في اليوم التالي حتى تكون الجنازة كبيرة وتليق به.