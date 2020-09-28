في عيد ميلاد الفنانة حبيبة.. حقيقة قتلها زوجها القطري بـ30 طعنة

تحتفل اليوم الاثنين 28 سبتمبر، الفنانة حبيبة، بـ عيد ميلادها، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الجيزة، عام 1976، وعلى الرغم من عدم تمتعها بالشهرة الكافية إلا أن الأدوار التي شاركت في بطولتها، تظل لا تُنسى.
بدأت القضية حين تم العثور على جثة زوج الفنانة حبيبة، مقتولًا بـ 30 طعنة، وقد تم اتهام زوجته حبيبة بهذا الأمر، واضطرت إلى الاعتراف بسبب الخوف الشديد ومن وجودها داخل القسم، وتم الحكم عليها بالمؤبد.
وبعد قضائها 5 سنوات داخل السجن تم القبض على شخصين اتضح أنهما من قاما بقتل زوجها، بعد أن قاما ببيع إحدى متعلقاته الشخصية، وتم الإفراج عن حبيبة، إلا أن الأضواء كانت قد انحصرت عنها.
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