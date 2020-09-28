في عيد ميلاد الفنانة حبيبة.. حقيقة قتلها زوجها القطري بـ30 طعنة

تحتفل اليوم الاثنين 28 سبتمبر، الفنانة حبيبة، بـ عيد ميلادها، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الجيزة، عام 1976، وعلى الرغم من عدم تمتعها بالشهرة الكافية إلا أن الأدوار التي شاركت في بطولتها، تظل لا تُنسى.

تعد حبيبة، من الوجوه الصاعدة في فترة التسعينيات، إلا أنها تعرضت إلى أزمة كبيرة قضت على مسيرتها الفنية بعد أن اتهمت بـ قتل زوجها القطري.

ففي شهر ديسمبر 1998، عُثر على القطري عطا الله جعفر (زوج حبيبة) قتيلًا في منزله الكائن بـ حي الهرم، وعلى إثر تلك الواقة أتُهمت حبيبة بقتله.