كن لطيفًا..منة فضالى تبهر متابعيها بابتسامة في أحدث ظهور

نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". وظهرت منه فضالى فى الصورة مرتدية بلوزة أنيقة باللون السماوى معتمدة قصة شعر قصير . وعلقت منه فضالى على الصورة قائلة:"كن لطيفًا ، كن إنسانا". اقرأ أيضًا: ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: Advertisements -صباحك قمر يا منوش. - قمر ماشاء الله في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

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