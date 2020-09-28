الارشيف / فن ومشاهير

نسرين طافش تبهر متابعها بإطلالة محتشمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وظهرت نسيرين طافش في الصورة وهي ترتدي ملابس رسمية ، حيث ظهر ببدلة بينك ، وتوب ابيض ، وتركت شعرها الاسقر المنسدل علي الاكتاف . 

وعلقت نسرين طافش علي الصورة قائلة : " فالعاشق لا يعرف اليأس أبدًا. . وللقلب المغرم كل الأشياء ممكنة " . 

وتشارك نسرين طافش في مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ومادلين طبر، وندى موسى، وعماد رشاد، وحنان سليمان، ودينا المصري، وأحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نسرين طافش تبهر متابعها بإطلالة محتشمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا