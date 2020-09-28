نسرين طافش تبهر متابعها بإطلالة محتشمة

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت نسيرين طافش في الصورة وهي ترتدي ملابس رسمية ، حيث ظهر ببدلة بينك ، وتوب ابيض ، وتركت شعرها الاسقر المنسدل علي الاكتاف .

وعلقت نسرين طافش علي الصورة قائلة : " فالعاشق لا يعرف اليأس أبدًا. . وللقلب المغرم كل الأشياء ممكنة " .