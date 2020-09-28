بإطلالة جرئية.. رانيا يوسف تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

غازلت الفنانة رانيا يوسف بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رانيا بالصورة من الشاطئ بإطلالة جرئية مرتدية هوت شورت باللون الأحمر ، وانتعلت مع حذاء أبيض وممسكة في يديها قبعة باللون البيچ ، وتركت شعرها للقصير منسدلاً ولم تعلق علي الصورة بشئ.

وتباينت الكثير من التعليقات علي الصورة منها "منور يا ملكة الجمال".

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.