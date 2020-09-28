عودة نادي السينما الأفريقية بفيلم " ستموت في العشرين " بحضور مخرجه.. تعرف علي التفاصيل!

تقرر عودة نادي" السينما الإفريقية" والذي يقام بالتعاون بين مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب ، بداية من يوم السبت 3 أكتوبر بسينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية بفيلم ( ستموت في العشرين ) إنتاج السودان ومصر وإخراج أمجد أبو العلا ، وتوزيع المنتج محمد حفظي في مصر ويعقد ندوة مع الجمهور يديرها الناقد السينمائي رامي عبد الرازق عقب عرض الفيلم مباشرة بحضور مخرجه أمجد أبو العلا وبعض صناعه .

فيلم " ستموت في العشرين " حصل علي العديد من الجوائز العالمية في مهرجانات دولية وذلك بعد حصوله علي منحة تطوير بصندوق اتصال بمهرجان الأقصر للسينما الافريقية ، ثم بعدها شارك في مهرجان فينيسيا ومهرجان الجونة و مهرجان مومباي السينمائي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية وعدد كبير من المهرجانات الأخرى وحصد من خلالها جوائز عدة ومؤخرا تم عرضه في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته التاسعة بحضور عدد من أبطاله .

يبدأ عرض الفيلم في تمام الساعة السابعة مساءاً مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة كشروط للدخول في مركز الابداع الفني بدار الاوبرا المصرية والدخول مجاناً بأولوية الحضور نظراً للإجراءات الاحترازية .

فيلم "ستموت في العشرين" مأخوذ عن مجموعة قصصية "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب ‏السوداني حمور زياد الفائز بجائزة نجيب محفوظ الأدبية وهو أول ‏فيلم روائي طويل للمخرج أمجد أبو العلا الذي شاركه في كتابة العمل مع الكاتب الإماراتي يوسف إبراهيم، ويشارك في بطولته إسلام مبارك، ومصطفى شحاتة، ومازن أحمد، وبثينة خالد، وطلال عفيفي، ومحمود السراج ‏وبونا خالد.

نادى السينما الأفريقية أسسه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ، وهو أحد أنشطة المهرجان حيث يقام تحت شعار "مهرجان على مدار العام ".

وقد انطلقت أولى فعالياته فى 9 يناير عام 2017وهو أول نادٍ للسينما الأفريقية فى القارة السمراء، ويهدف لفتح نوافذ للفيلم الأفريقي بإنشاء أفرع للنادى فى الدول الأفريقية الشقيقة، وكذلك فى محافظات مصر المختلفة وبالفعل تم افتتاح أكثر من فرع للنادي بمحافظات الصعيد وبالإسكندرية وجاري حاليا افتتاح نوادي جديدة بمحافظات مختلفة