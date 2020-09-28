القصة الكاملة لأزمة مايوه عارفة عبد الرسول

أثارت الفنانة عارفة عبد الرسول ، جدلا كبيرا الساعات القليلة الماضية بعد ظهورها بالمايوه، وتلقت هجوما عنيفا من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، وفى التقرير التالى نرصد لكم القصة كاملة.

مايوه عارفة عبد الرسول يتسبب في أزمة عنيفة

تعرضت الفنانة عارفة عبد الرسول​ ، لهجوم عنيف من بعض المتابعين، بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك صورة لها بالمايوه على البحر.

وعلقت عارفة قائلة: "لقيت الطبطبة".

وأغضبت الصورة البعض الذين وجهوا للفنانة عارفة تعليقات مسيئة، بالمقابل دافع عنها أخرون، متمنين لها حياة سعيدة وعمر طويل.

بعد صورتها بالمايوه.. عارفة عبد الرسول تتصدر جوجل

وتصدرت الفنانة عارفة عبد الرسول، تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها صورة لها بالمايوه عبر مواقع التواصل الأجتماعي.

الفنانة عارفة عبد الرسول تتجاهل الهجوم عليها بعد ظهورها بالمايوه

وتجاهلت الفنانة عارفة عبد الرسول، الهجوم الذي تعرضت له أمس بسبب صورتها بالمايوه أمام البحر والتي نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقررت عارفة عبد الرسول أن تروج إلى عمل لها وهو مسلسل الوصية والذى يتم إعادة عرضه حاليا على إحدى القنوات الفضائية، والذى شاركها البطولة فيه أكرم حسني وأحمد أمين.

كل واحد يبص في ورقته.. عارفة عبدالرسول لمهاجميها بسبب المايوه: سيبوني أنا أدخل النار

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وعلقت الفنانة عارفة عبد الرسول على الهجوم الحاد الذي تعرضت له من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة لها بالمايوه عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل "فيسبوك".

وقالت: "لاقيت الطبطبة في البحر وكنت هاموت لو خلصت الإجازة وما روحتش البحر".

وتابعت الفنانة عارفة عبد الرسول من خلال تسجيل صوتى عبر برنامج et بالعربى: "أنا إسكندرانية وطول عمرنا بنلبس مايوه وبننزل البحر وعارفين البحر يعني مايوه وبننتقد الناس اللي بتيجي إسكندرية وبتنزل البحر ببنطلون والمايوه جزء من حياتنا".

وأضافت عارفة: "أنا استغربت من الناس اللي بتهاجم الصورة والصورة مفيش فيها حاجة وده مايوه له شورت وجيبه ولا قطعة واحدة ولا قطعتين ولا بوركيني ومغطي المناطق كلها، وربنا يهدي الناس كلها وكل اللي عوزاه من الناس كل واحد يبص في ورقته، ماحدش له دعوة بالتاني يعني إنت مالك، لما كلكم هتدخلوا الجنة مين هيدخل النار، سيبوني أنا أدخل النار".