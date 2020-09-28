ودائما ما تحرص آيتن عامر على مشاركة صورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وتنوع في إطلالاتها بين الكاجوال والشهرة وتختار ما يلائمها من لمسات الجمال.
ويذكر أن آيتن عامر شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة تانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر وتم عرضه رمضان الماضي.
ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وعلقت الفنانة ريم البارودي على الصورة قائلة " جميلة " وعلق أحمد المتابعين قائلا " كتير نحفانه وحليانه".
وعلق أحد المتابعين قائلا " جميلة أوي ياقلبي "، واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاء عامر بإطلالة جريئة برفقة شقيقتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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