بقصة شعر جديدة.. أحدث ظهور لـ علي ربيع عبر إنستجرام

نشر الفنان علي ربيع صورة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وظهر علي ربيع بقصة شعر مختلفة لفت بها أنظار متابعيه.

كتب على الصورة موعد فيلمه الجديد الخطة العايمة قائلا: "فيلم الخطه العايمه يوم ٦ أكتوبر معادنا ان شاء الله بجميع سينمات مصر والوطن العربي بأمر الله".

وجاءت التعليقات عليه من متابعيه وأحدهم قال:"عسل والله" وايضا أحد المتابعين كتب: "ربنا يوفقك ويفرحك يا اجمل على ربيع فى حياتنا".

وعلى جانب آخر مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"،من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.