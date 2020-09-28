شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسبب علاء ولى الدين فى خناقة كوميدية بين أشرف عبد الباقى وسائق أجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى علاء ولى الدين، اليوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر، والذى يعد أهم نجوم جيله، واستطاع أن يدخل السعادة في قلوب جمهوره الذى يحبه من خلال أدواره المميزة التي قدمها ورغم قلة أفلامه إلا أن أدائه التمثيلى البسيط والسهل الممتنع وخفة دمه كانوا السبب في شهرته بجانب اهتمامه بتقديم قصص لها هدف ومحتوى، وبالرغم أن الدنيا تلاهى إلا أن الفنان علاء ولى الدين له محبة خاصة في قلوب زملائه في الوسط الفني ففي ذكرى ميلاده أو وفاته تنهال الأدعية من أجله.

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ويمكن أن نقول أن أقرب أصدقاء الفنان علاء ولى الدين داخل الوسط الفني وخارجه الفنان أشرف عبد الباقى، والذى وصف بأن خبر رحيله تسبب له في صدمة كبيرة في حياته لوم يستوعبها تماما خاصة وأنهما كانوا صديقان مقربان جدا ويتواجدان في كل مكان، ووصف العام الذى رحل فيه بالأصعب في حياته.

حيث كشف النجم أشرف عبد الباقى بموقف كوميدى جمعه بالفنان الراحل علاء ولى الدين، حيث ذهبا سويا لزيارة الفنان علاء مرسى في منطقة دسوق من أجل عزومة على أكلة "بط"، وأثناء ركوبهم لسيارة بيجو 7 راكب، قال لهم السائق بأن "علاء ولى الدين" محسوب بفردين وطالبه بالجلوس في الكنبة الأخيرة بمفرده ، ليرد عليه أشرف عبد الباقى، "يعنى ايه يركب بنفرين.. ما إحنا بنركب بيه عادى في كل حتة" لتنقلب الخناقة إلى كوميديا وضحك بسبب ما قاله الفنان أشرف عبد الباقى رغم أنه كانت يتكلم بشكل جاد وليس بطريقة مضحكة.

قدم علاء ولي الدين عدد كبير من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا منها، عبود على الحدود، الناظر، ابن عز، آيس كريم في جليم، ومعالي الوزير، الذل، رسالة إلى الوالي، خلطبيطة، حلق حوش، الإرهاب والكباب، المنسي، بخيت وعديلة، بخيت وعديلة 2 _الجردل والكنكة، النوم في العسل، الجينز، علاقات مشبوهة، سمكة وأربع قروش"، وله في عدة مسرحيات أيضا حققت نجاحا كبيرا وفي المسرح منها، الابندا، لما بابا ينام، حكيم عيون.