شكرا لقرائتكم خبر عن هالى بيرى فى أحدث صورة مع حبيبها الجديد: التزموا بالكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة هالي بيرى واحدة من أكثر نجمات هوليود ممن يحظين بشعبية كبيرة اكتسبتها خلال مسيرتها الفنية بفضل الأدوار العديدة التي لعبتها في مشوارها، ومؤخراً قررت ارسال رسالة إلى كل متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، من خلال صورة سيلفى بصحبة حبيبها الجديد فان هانت التي تعيش معه فصلا جديدا في حياتها.

السيلفى لم يكن بهدف الإعلان عن الرومانسية التي تعيشها مع صديقها وإنما بهدف حث متابعيها على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، عبر ارتدائهما الكمامة معاً، والتعليق على الصورة برسالة تحثهم على الالتزام بصورة كبيرة تجاه كورونا.



هالى بيرى

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وكانت كشفت نجمة الأوسكار الشهيرة هالى بيرى البالغة من العمر ( 54 عام ) فى وقت سابق عن أحد المشاهد التى لم يتوقع أى من معجبيها أنها ستكشف عنها ، نشر بيرى على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى يتضم أكثر من 6.5 مليون شخص مقطع فيديو قصير وهى تمارس التمارين الرياضية فى حديقة منزلها ، بينما فاجأت الجميع باستخدام ابنها ماسيو البالغ من العمر ( 6 سنوات ) كوزن خلال قيامها بتمرينات الـ " squats ".

وعلقت هالى بيرى على الفيديو فكتبت: "مع كل الفوضى التى تصاحب التعلم الافتراضى عبر الإنترنت ، قد يكون من الصعب على الأطفال الصغار البقاء نشيطين ، لذلك سأجعل اليوم ابنى جزء من تمريناتى ..فسيكون ذلك " مرح له و ضرورى بالنسبة لى".

يذكر أن اعترفت هالى بيرى اعترفت مؤخرا بأنها تعانى من صعوبة لعبها دور المعلمة لأطفالها خلال هذه الفترة، حيث كشفت النجمة الفائزة بالأوسكار خلال مقابلة عبر تطبيق "Zoom" مع برنامج "Entertainment Tonight"، عن معاناتها فى التعليم المنزلى لطفليها نهلة ذات الـ (12 عام)، وماسيو البالغ من العمر (6 سنوات) وذلك خلال تواجدهم فى الحجر الصحى خوفا من انتشار فيروس كورونا "covid19" الذى أثار الرعب حول العالم ، حيث قالت هالى بيرى : "إنه كابوس حقيقى بالنسبة لي..إنه كابوس، فأنا أشعر وكأننى فى فصل دراسي. إنهم حقًا لا يتعلمون أى شيء وهذا صعب للغاية" ، وأشارت هالى بيرى خلال حديثها عن الحجر المنزلى الذاتى قائلة: "فى الحقيقة أن الحجر المنزلى أتاح للعائلة فرصة نادرة للتقرب أكثر".