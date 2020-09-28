شكرا لقرائتكم خبر عن كاميلا كابيلو تضحك مع زوجة أبيها فى صورة من كواليس فيلم سندريلا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صناع فيلم سندريلا الجديد للنجمة كاميلا كابيلو تصوير مشاهدهم في الفيلم المنتظر، وذلك بعدما نشر موقع الديلي ميل صورة لبطلة الفيلم مع الممثلة أيدينا ميندزل، والتي تلعب دور زوجة الأب لسندريلا التي تلعب دورها كاميلا كابيلو في أولي أعمالها الفنية في عالم التمثيل بعيداً عن الغناء.



كاميلا من كواليس سندريلا مع الممثلة التي تلعب زوجة ابيها والمخرجة

موقع ديلي ميل بدوره نشر صورة لبطلات الفيلم من كاميلا لـ ميندزل، وأكد أنها ربما ستكون المرة الوحيدة الذى يتاح فيها للجمهور مشاهدة الثنائي يضحكا معاً، خاصة أن الفيلم بكل تأكيد سيحمل قسوة كبيرة من جانب زوجة الأب على سندريلا مثلما هو معروف لكل عشاق الرواية التي تحولت لأكثرمن فيلم طوال السنوات الماضية، ودوماً ما حققت نجاحاً كبيراً، يشجع المنتجين على انتاجها في كل فترة.

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إلا أن كاميلا كابيلو وصناع الفيلم لديهم تحدي كبير خاصة أن آخر أفلام سندريلا التي أنتجته شركة ديزني حقق نجاحاً كبيراً، سواء على مستوي الإيرادات أو اشادة النقاد بأدوار بطلاته آنذاك قبل خمس سنوات مروا على طرح الفيلم التي لعبت فيه دور البطولة النجمة ليلي جيمس، كما لعبت دور زوجة الأب كيت بلانشيت فى دور بات من ايقونات افلام سندريلا.

وكانت كاميلا كابيلو ارجعت سبب موافقتها على دخول التمثيل من بوابة سندريلا لأنها تعتبر العمل واحداً من أكثر الأعمال إلهاماً حول العالم علي مدار السنوات الماضية مما خلق لتلك الشخصية جمهوراً كبيراً ممن ينتظروا كل الأفلام التي تتناولها.

وكان سبق وتأجل بدء تصوير الفيلم أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا حيث كان مفترض بداية التصوير قبل ثلاثة أشهر إلا أن صناع الفيلم قرروا اتخاذ خطوة التأجيل وتأجيل عرضه من بداية 2021 إلى وقت آخر سيتم تحديده لاحقاً فى نفس العام.