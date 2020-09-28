شكرا لقرائتكم خبر عن الأختين الحلوين.. أيتن عامر فى صورة جديدة مع شقيقتها وفاء: "الأخت الكبيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها بصورة جديدة لها مع شقيقتها الكبرى النجمة وفاء عامر، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :"الأخت الكبيرة"، لتحصد الصورة الكثير من الإعجابات بمجرد نشرها.



ايتن عامر

من ناحية أخرى تظهر الفنانة أيتن عامر فى مسلسل أحمد رزق الجديد "فى يوم وليلة" بدور زوجته خلال الأحداث ولديها طفلة منه وعمرها 13 عاما، وتتوالى الأحداث ويكون هناك كثير من المفاجآت تكشفها الحلقات الأولى حتى تنفصل عنه بعد العديد من الخلافات بينهما، والعمل من إخراج شيرين عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم وإنتاج سينرجى.



ايتن ووفاء عامر

وينطلق تصوير المسلسل مطلع شهر سبتمبر المقبل، بعد ما تنتهى مخرجة العمل من معاينة الديكورات وإبرام باقى تعاقدات النجوم المشاركين فى العمل، حيث تم التعاقد بشكل رسمى مع أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف.

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مسلسل "فى يوم وليلة" من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 45 حلقة معتمداً على التشويق والإثارة، ومقررعرضه فى بداية الموسم الشتوى، ويشارك فى بطولته كل من ايتن عامر وولاء الشريف وصلاح عبد الله نضال الشافعى ومحمد مهران.

يذكر أن الفنانة آيتن عامر شاركت فى السباق الرمضانى من خلال مسلسل "فرصة تانية"، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.