شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تتألق فى جلسة تصوير جذابة بالأبيض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة ليلى علوى لجلسة تصوير جديدة مع المصور خالد فضة، هى الثانية لها هذا الأسبوع، بعد جلسة التصوير الأخيرة التى التقطتها على البحر بالساحل الشمالى، وظهرت ليلى علوى فى جلسة التصوير الجديدة بإطلالة جذابة كعادتها فى جلسات التصوير التى تخضع لها، وارتدت فستانا أبيض "أو شولدر"، وبمجرد نشر الصور على انستجرام لاقت اعجابا كبيرا من متابعيها.



ليلى علوى

وحرصت النجمة ليلى علوي، على الاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا الأسبوع، حيث نشرت مجموعة صور لها من إحدى زياراتها السياحية للمعالم الأثرية بصحبة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتتغزل في الحضارة المصرية العريقة.

وقالت ليلى علوى على الصور التي نشرتها: "بلدنا طول عمرها حضن كبير لكل شعوب العالم وشعبها أكتر شعب مرحب ومضياف ممكن تقابله، مصر أصل الدنيا ومهد الحضارات، ولأن اللي فيها مش في غيرها، كوكتيل كبير وغني وصاخب من الأماكن الأثرية والسياحية من عصور وحضارات وحقب مختلفة ومتنوعة على مر العهود، أماكن طبيعية ساحرة وجو رباني مفيش زيه ف الدنيا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بدعوكم كلكم مصريين وعرب ومن كل شعوب العالم أنكم تزورا مصر وتستمتعوا بسحرها وشمسها ونيلها وحضارتها وروحها اللي بتميزها عن أحلى أماكن الدنيا".



جلسة تصوير ليلى علوى

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ليلى علوى فى احدث جلسة تصوير



ليلى علوى فى جلسة تصوير جذابة بفستان ابيض



ليلى علوى



ليلى علوى باطلالة جذابة فى احدث جلسة تصوير