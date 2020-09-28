شكرا لقرائتكم خبر عن أورتيجا وعمر كمال في ديو جديد "حتة قمراية ".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أورتيجا دويتو جديد مع مطرب المهرجانات عمر كمال بعنوان " حتة قمراية" ، عبر قناته على موقع يوتيوب، من كلمات كلوشة، وتوزيع شندى وخليل، واحتل أورتيجا وعمر كمال يوتيوب حيث جاء الكليب فى المرتبة 5 فى قائمة الترندات.

وكان المطرب عمر كمال قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا بدولة تونس بمشاركة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وقدم كمال خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه وأخرى قدمها بمشاركة حسن شاكوش، منها "بنت الجيران" و"عود البطل"، وأخيرا "هنعمل لغبطيطا"، وغيرها من الأغانى.

من ناحية أخرى طرح مؤخرا مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش أحدث أغنياتهما "هنعمل لغبطيطا"، التى طرحاها عبر قناة عمر كمال على يوتيوب، الأغنية تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية.

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يذكر أن آخر أعمال مطرب مهرجانات أورتيجا أغنية جديدة تحمل اسم “إعصار” على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"بعد انفصاله عن صديقه مطرب المهرجانات أوكا، وكليب من كلمات هيما، والموزع أورتيجا و شيندي وخليل.