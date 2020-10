شكرا لقرائتكم خبر عن نيقولا معوض متغزلا فى أصالة: "الله يعطيكى على أد جمال صوتك وقلبك صولا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل الفنان اللبنانى نيقولا معوض، فى المطربة السورية أصالة نصرى، بعد أنباء مشاركتها فى كليبها الجديد "والله وتفارقنا" المقرر طرحه، اليوم الاثنين، وهى إحدى أغنيات ألبومها الجديد "لا تستسلم" الذى طرحته مؤخرا وضم 20 أغنية جميعها باللهجة الخليجية، قائلا: "الله يعطيكى على قَدّ جمال صوتِك وقَلبِك صولا".



نيقولا وأصالة

ونشر نيقولا، صورة جمعته بالنجمة أصالة، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "شو حلو لمّا تكون الحياة هالقَدّ خذلتك، مرّة ورا مرّة، بَسّ ما قدرِت تغَيِّر فيك قدّيه إنت حقيقي، شفّاف، كَريم وبتعطى من قلب قلب قلبَك.. الله يعطيكى على قَدّ جمال صوتِك وقَلبِك صولا".

من ناحية أخرى، يعيش النجم نيقولا معوض حالة من النشاط الفنى، ويستعد لإطلاق الجزء الثالث من برنامج قعدة رجالة مع النجمين خالد سليم وقيس الشيخ من إخراج هيثم عزو فى سبتمبر المقبل.

واستأنف نيقولا مؤخرا تصوير مشاهده المتبقية فى مسلسل "خيط حرير"، ويشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى، سوسن بدر، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج سينرجى.

كما أنهى تصوير فيلمه ماكو، والذى سيشهد أول بطولة له فى السينما المصرية ومن المنتظر إطلاقه فى دور العرض قريبا، فيما ينتظر الفنان نيقولا معوض عرض فيلمه العالمى His Only Son والذى يجسد فيه شخصية سيدنا إبراهيم ، حيث كان من المقرر عرض العمل فى بداية عام ٢٠٢٠ ومشاركته فى العديد من المهرجانات العالمية لكنه تأجل بسبب فيروس كورونا وتفشيه حول العالم وكشف معوض وقت الإعلان عن تجسيده الدور أنه تم اختياره ما بين أكثر من 1700 ممثل لتجسيد دور النبى إبراهيم بفيلم الأميركى الروائى الطويل "His Only Son" وهو من كتابة وإخراج ديفيد هيلينج.

وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّرًا توعويًا فى مصر، حيث أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز فى مصر، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مؤكدًا على ضرورة الفحص الطبى الوقائى للكشف عن المرض فى مراحله الأولى.