شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوي يكشف كواليس تصوير فيديو كليب "نمبر 2".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أحمد الفيشاوي عن كواليس تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "نمبر 2"، حيث نشر صور مع مجموعة عمل الأغنية عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ليشوق جمهوره لقرب صدور الأغنية بعد الجدل الكبير بينه وبين الفنان محمد رمضان، معلقا :" من تحضيرات الفيديو كليب ل نمبر 2".



الفيشاوي

وما زال السجال بين النجمين محمد رمضان وأحمد الفيشاوى لم ينته بعد، فالتصريحات بينهما مازالت مشتعلة بعد أزمة لقب "نمبر 1"، وكانت آخر هذه تلك السجالات للفيشاوى الذى نشر صورا من داخل الاستوديو خلال التحضير لأغنيته الجديدة "نمبر 2" والتي تحمل سخرية من اللقب المفضل لدى غريمه رمضان، وعلق الفيشاوى على الصور: "توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو "نمبر 1".. الدنيا مولعة".



كواليس نمبر

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كواليس نمبر

وكان النجم محمد رمضان قد طرح إعلانا ترويجيا من أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "دبابة" حملت كلماتها رسالة إلى الفيشاوى قال فيها: بالاعتذار للفيشاوى آخرك معايا صور"، وبعد تداول أغنية رمضان وكلماتها التى تسخر من أحمد الفيشاوى رد الأخير: "أنا دلوقتي في الاستوديو وبسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقى على اللى قاله أستاذ محمد رمضان: أنا مش هقبل اعتذارك".

جدير بالذكر، أن رمضان قد علق على نية الفنان أحمد الفيشاوى طرح أغنية بعنوان "نمبر 2" وما تحمله من سخرية اللقب المفضل لرمضان، وقال رمضان: "مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1، نمبر وان دا حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1"، وأضاف "رمضان" خلال تصريحات إعلامية: "بقول للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، دا اعتراف رسمى للعالم كله".