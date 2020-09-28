شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد صبحي يقلد الزعيم جمال عبد الناصر ( فيديو ) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قلد الفنان محمد صبحي في إحدي حلقات برنامجه الشهير " مفيش مشكلة خالص " الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي تمر اليوم ذكري رحيله الـ 50 وبرع صبحي في الوصول لنفس طبقة الصوت التي كان يتحدث بها عبد الناصر وأدائه في إلقاء الخطابات الشهيرة له في مواقف متعددة .

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جسد شخصية ذلك الزعيم الملهم الكثيرمن الممثلين منهم كان الفنان الكبير الراحل أحمد زكي في فيلمه " ناصر 56 " وقدمه الفنان مجدي كامل في مسلسلين " العندليب " و " ناصر " تأليف يسري الجندي وقدمه أيضا الفنان رياض الخولي والفنان خالد الصاوي ومؤخرا قدمه الممثل المصري الإيطالي الجنسية محمد إبراهيم الشهير بفابيو ابراهام وقدمت السينما المصرية والدراما التليفزيونية عددا من الأعمال التي أظهرت جوانب كثيرة من شخصية ذلك الزعيم الأسطوري الذي كان يتميز بالكاريزما والشخصية القوية وفي نفس الوقت الطيبة والجدعنة والرجولة والكرامة.

يذكر أن الفنان محمد صبحي من أكثر الفنانين تقليدا للزعماء والرؤساء وقد قلد من قبل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في إحدي مسرحياته " ماما أمريكا " ، كما قلد هتلر في مسرحيته الشهيرة " تخاريف " ، كما قلد الرئيس محمد أنور السادات .