شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم دينا شرف الدين بوسام سيدة الوطن العربي في حضور أحمد عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم السيد الدكتور جابر كامل رئيس المؤتمر العربي الثاني لدعم المرأة الكاتبة دينا شرف الدين ومنحها وسام سيدة الوطن العربي ودرع الإبداع العربي ، لدورها الرائد فى أثراء المقالة العربية بموضوعاتها الثرية التى ترصد وتوصل جليا للارتقاء بالفكر التوعوي العربى المنشورة بموقع وجريدة الخليج 365 .

وسام سيدة الوطن العربي المؤتمر رفع عنوان " منهجية المرأة فى بناء الأوطان " وحضره عدد من أعضاء هيئات التدريس على الصعيدين المصرى و العربى مع حضور كبير للمنظمات الدولية والمؤسسات التي تعنى بشأن المرأة . Advertisements

تكريم دينا شرف الدين حضر المؤتمر والتكريم الفنان الكبيروالنجم أحمد عبد العزيز الذي ألقي كلمة عن أهمية ودور المرأة في الوطن العربي في كل المجالات ومنها بكل تأكيد الجانب الثقافي والفكري والفني أيضا .

النجم أحمد عبد العزيز

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