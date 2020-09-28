محمد فضل شاكر يستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية

أغنية "أنا طيب"، وهى من كلمات محمد جشم، وألحان تيام علي، وتوزيع على أباظة، وتحمل طابع"المقسوم".

كما يتعاون الملحن تيام علي، مع المطرب محمد عدوية، من خلال أغنية جديدة تحمل عنوان"عيدي وزيدي" وهي من كلمات وألحان تيام علي، ومن المفترض أن يتم تسجليها داخل أحد الستديوهات خلال الأيام القليلة المقبلة.

