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محمد فضل شاكر يستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية

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يستعد المطرب اللبناني الشاب محمد فضل شاكر، لطرح اغنية جديدة باللهجة المصرية تحت عنوان"أنا طيب"، ومن المؤكد أن محمد، سيبدأ في تسجيلها خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادًا لطرحها عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

أغنية "أنا طيب"، وهى من كلمات محمد جشم، وألحان تيام علي، وتوزيع على أباظة، وتحمل طابع"المقسوم".

كما يتعاون الملحن تيام علي، مع المطرب محمد عدوية، من خلال أغنية جديدة تحمل عنوان"عيدي وزيدي" وهي من كلمات وألحان تيام علي، ومن المفترض أن يتم تسجليها داخل أحد الستديوهات خلال الأيام القليلة المقبلة.

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