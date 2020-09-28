هاني شاكر يتعاون مع إحدى شركات الإنتاج في مسابقة لاكتشاف المواهب الفنية



ونشر هانى شاكر فيديو على تيك توك، وطلب من جمهوره الشباب المشاركة فى المسابقة وإرسال مقطع غنائى لأغنية من أغانيه بصوتهم على هاشتاج هانى شاكر. ونشر هانى شاكر فيديو على تيك توك، وطلب من جمهوره الشباب المشاركة فى المسابقة وإرسال مقطع غنائى لأغنية من أغانيه بصوتهم على هاشتاج هانى شاكر. وأكد هانى شاكر أن من يفوز بالمسابقة سيغنى معه أمام الجمهور "لايف". أطلق الفنان هانى شاكر، بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج، مسابقة لاكتشاف المواهب الفنية الشابة عبر حسابه بتطبيق تيك توك.

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