إليسا تحتفل بوصول مشوارها الفني لـ 20 عاما

ونشرت إليسا صورة من السي دي الخاص بألبومها صاحبة رأي، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وعلقت على الصورة قائلة: "مشواري الفني بيتلخص بعدد خاص بيصير متوفر بالأسواق قريبا جدا! نسخة احتفالية لعشرين سنة من الفن والفرح اللي تشاركتن معكن..صاحبة رأي".
يشار إلي أن طرحت إليسا، أغاني ألبومها الجديد "صاحبة رأي" الذي كشفت من خلاله الصعوبات التي واجهتا في مشوارها الفني ونال الألبوم نجاحا كبيرا.
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