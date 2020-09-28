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بكلمات من الأغنية.. أصالة تنشر البوستر الرسمي لـ"والله وتفارقنا"

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نشرت الفنانة أصالة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات صورة جديدة لها.
وظهرت أصالة فى الصورة من بوستر أغنيتها "والله وتفارقنا".

وعلقت اصالة بمقطع من الأغنية قائلة :" وكأنّي بكلّ خطوة أخطوها أبتعد عمّا يجب أنّ أبتعد وأقترب منّي ومنّ أحلامي ليعود بيننا سباق لاأُجيد غيره .. انتظروني اليوم وأنا معكم سأنتظر لنجتمع بمكان واحد لاتفرّقه مسافه ولايُغلق عليه باب .. أرجو من الله أنّ ينال إعجابكم فأنا بتشجيعكم أواصل حلمي كلمات: العاليه (شموخ العقلا) ألحان: ياسر بوعلي توزيع: طارق مدكور".

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وطرحت أصالة مؤخرًا أغنية "رفقًا"، وهي أغنية أيضًا من ضمن أغاني البوم "لا تستسلم".

تقول كلمات الأغنية :"رفقًا بمن عنهُن قيلَ استوصوا خيرًا بالنساء .. فقد خُلقن بضعفهِن وزادهُن الله حياء ..هُن السكينة في المحن هُن المعونة للرجال .. جُملن بلباس التُقى زُيّن بأحب الخصال".

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فيهن من فاضت عليها من السماءِ المعجزات  .. هُن الشقائق والسَكن ، والغاليات المؤنِسات .. ولهُن باعٌ يٌحترم .. في العطفِ والجود والكرم

والله ما أهانهُنَ .. إلا لئيمًا قد ظلم".

رفقا بمن من اجلها .. نطق الرضيع بمهده .. الخير كل الخير في  .. من كان خيرًا لأهله.

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