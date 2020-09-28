من الجيم ..شاهد رامز أمير يدخل فى تحدي جديد مع متابعيه

نشر الفنان رامز أمير مقطع فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهر رامز أمير فى الفيديو وهو يخوض تحديًا صعبًا في الجيم يستعرض من خلاله عضلاته .

وعلق رامز أمير قائلًا: "اكتر خطوة اخدتها و فخور بيها هى انى بطلت سجاير من زمان، حاجة ملهاش اى لزمة غير انها بتبوظ جسمك و صحتك اللى ربنا انعم عليك بيها و كل ده عشان لحظة وهم، اتمنى التحدى ده معناه يوصلكم و يكون ليه تأثير ايجابى على اى حد بياخدنى قدوة ليه".

وأضاف: "صدقنى انت تقدر تبطل، انا كنت بحب السجاير جدا اكتر من اى حد بس بفضل الله غيرت حياتى ل اللى انتم شايفينه دلوقتى.. نيجى بقه للجزء اللى بحبه بتحداكم كلكم تعملوا الحركة دى، محدش يطير وش زميله بس #تحدى_السيجارة_راحت_فين#taekwondo #تايكوندو".

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يذكر أن الفنان رامز أمير تعرض مؤخرا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، أجرى على أثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.

وجسد الفنان رامز أمير شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي 2020، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي