شاهد .. أحدث ظهور للفنانة يارا

وعلقت يارا علي الفيديو قائلة: "وهَيدي بَوْسِة اليوم... منّي إلكم لا ما تكونوا زعلانين من التّصبيحة اللي ما صبّحناها عليكم اليوم بسبب الريّاضة وقولوا ما دلّعناكم...بس منكفّي رياضة صح".

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و طرحت يارا مؤخرا بمناسبة اليوم الوطني السعودي اغنيه "بنت الوطن" على قناتها الرّسمية علي اليوتوب..من كلمات : الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز ألحان : ابراهيم الغانم...توزيع : عبّاس صبّاح.

كانت أحدث أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب ".

وكانت الفنانة يارا طلبت من جميع المواطنين الجلوس فى المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس كورونا، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، أطلقت يارا أغنية جديدة " خليك بالبيت" من الحجز المنزلى، وكتبت يارا قائلة: "جديد أغنية "خلّيك بالبيت" كلمات وألحان الكبير طارق أبو جود وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّى مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".

يذكر أن يارا شاركت فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتى حسين الجسمي، والفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي.