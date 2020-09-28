في الجيم .. ظهور جديد لـ منى ممدوح

نشرت الفنانة منى ممدوح صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ظهرت فى الصورة وهى فى صالة الجيم ترتدى ملابس رياضية، وتربط شعرها إلى الوراء وكتبت على الصورة قائلة: "دعونا نعمل فى صمت" وظهرت بدون مكياج.
يُذكر أن الفنانة منى ممدوح شاركت فى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
كما شاركت منى ممدوح في فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، تأليف وإخراج محمد عادل.
من المعروف عن منى ممدوح أنها جريئة بملابسها التي تظهر بها في المناسبات والتي تنشرها عبر حسابها بمواقع السوشيال ميديا.
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