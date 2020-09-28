خطوبة طفل فيلم الدادة دودي.. شاهد كيف تغيرت ملامحه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الشاب أحمد عماد من خطوبته، الذى ظهر في فيلم الدادة دودي بدور الطفل كاظم، بعدما أصبح شابا.

وآثار أحمد عماد حيرة رواد سوشيال ميديا الذين وجدوا أن ملامحه تغيرت بشكل كبير بعد مرور 12 عاما على عرض الفيلم، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز.

وعلم دوت الخليج ان الخطوبة اقيمت في الساحل الشمالي، بحضور اصدقائه المقربين وافراد عائلته، بينما يستقر احمد عماد في دبي خلال هذه الفترة.

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