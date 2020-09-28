في الصحراء.. نيكول سابا تثير إعجاب الجمهور بالبيتش باجي

شاركت النجمة نيكول سابا، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام،صوره جديدة لها.

وظهرت نيكول سابا، فى الصورة في الصحراء و هي تركب البيتش باجي .



وجاءت التعليقات علي الصوره كالتالي :

- ايوووه بقي

-عاااش بجد

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- بس الجو حر جدااا في الصحراا دي

- شكلك بجنن

وتشارك نيكول سابا فى مسلسل "الوجه الآخر"، مع الفنان ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجى.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور.



مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.