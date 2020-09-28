حيث شاركت لطيفة، كوبلية من الكليب، وعلقت قائله: "غرامك مزيف ضميرك عدم.. هويتك عشقتك كرهتك نعم.. لأنك مجرد قناع وكام مسرحية بطلها الألم، شوفوا كليب "كرهتك" كامل علي قناتي علي اليوتيوب".
وتباينت الكثير من التعليقات أبرزها: "من أجمل الكليبات يا لطيفة.. ربنا يوفقك".
والجدير بالذكر أن لطيفة طرحت مؤخراً أغنيها: "رد الباب وغرب" كلمات وألحان جمال عيسى، توزيع حمدي المهيري، وتبدأ كلمات الأغنية " يزي عاد وفك عليا __ ماعادش قلبي باغيك انت ياما عامل فيا ، اخطاني الله يهديك رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب برا اسال المجرب _ حبي صعيب عليك"، وبدأت لطيفة الأغنية بتحية جمهورها عن طريق كتابة جملة "إهداء إلى جمهوري العزيز سبب سعادتي" في بداية الأغنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هكذا روجت لطيفة لكليب "كرهتك" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.