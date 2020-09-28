طارق عبد الحليم يطرح   كليب "امور"

وتقول كلمات الاغنية: " امور وحليوة ومسمسم الواد ده اهو و الضحكة دى كمانجا بتقسم الواد ده اهوه خفة و شربت على حلويات الواد ده اهوه ،دا لو عدا وفات بسرح يا اهوه احترت فى وسفه ومش عارف اوصف اقول ايه،اوصف فى رموش ولا شفايف او سحر عنيه دى خدوه وعوده ولون شعره يا وعدى عليه".
و اكد "عبد الحليم" أن الكليب سوف يتم طرحه الاسبوع المقبل على بعض القنوات الفضائية .
اغنية "أمور" كلمات سمير زغلول، الحان سامى فرج ، توزيع بيشوى سمير، هندسة صوتيه محمد جودة، و من اخراج حسام المهدى.
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