هند عبدالحليم برفقة زوجها في أحدث ظهور بـ"إنستجرام"

وظهر هند، بالصورة برفقة زوجها، والتي عقد حفل قرانهما مؤخرًا واقتصر الحفل علي حضور العائلة والأصدقاء المقربين.

وانهالت الكثير من التعليقات علي الصورة منها تعليق مني ممدوح، وكتبت "حبيبتي ربنا يخليكو لبعض".

والجدير ذكره أن آخر أعمال هند عبدالحليم مسلسل "حكايات بنات"، يرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وهو استكمال للمسلسل بعد أجزائه الأربعة السابقة، التي حققت نجاحا كبيرا.

المسلسل من بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

