شاهد.. إسلام إبراهيم يغازل جمهوره برفقة حسن أبو الروس عبر إنستجرام

حيث شارك إسلام، جمهوره بصورة تجمعه بالفنان حسن أبو الروس من حفل عيد ميلاد ريهام حجاج ، وذلك عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب: صورة نادرة من التسعينات تجمع المازر الهكر بالشيكاليستك.
يذكر أن آخر عمل جمع بين إسلام إبراهيم، وسيد أبو الروس مسلسل "بـ100 وش" والذي عُرض في موسم رمضان 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي وشريف دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.
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