ففي سعيها لتحقيق حلم الأمومة وما تواجهه من صعوبات في الإنجاب، تقابل عاليا في المركز الطبي الذي تذهب إليه، من تشاركها نفس المعاناة، وهي مريم التي لم يتوقف صراعها على السعي إلى تحقيق حلم الأمومة، فهي أم بالفعل لطفلة صغيرة، لكنها تسعى، رغم ضيق الحال، لأن تنجب طفلًا ذكر لكي يحمل إسم والده تلبية لرغبة حماتها التي حملتها المسؤولية الكاملة كأنثى على تحديد نوع الجنين، وتريد بالتالي معاقبتها على ذلك بتزويج ابنها بأخرى.
المسلسل الذي يشهد عودة كندة علوش إلى الساحة الفنية بعد غياب ثلاث سنوات، يتم عرضه من السبت إلى الأربعاء، السعاعة 7:30 على قناة DMC، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It، وهو من إنتاج سينرجي وأروما.
ويتألف ضي القمر من عشر حلقات، تقوم فيه كندة بدور الشيف عاليا التي تمر علاقتها الزوجية مع زوجها نادر بالكثير من الضغوط بسبب رغبتهما في الإنجاب وصعوبة تحقيق ذلك. وإلى جانب قضية الإنجاب، يعالج المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية كالخيانة والشك.
ضي القمر من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي. وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قضايا اجتماعية شائكة في مسلسل إلا أنا ضي القمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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