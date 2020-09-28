يستحقون السلام و السيادة .. إليسا توجة رسالة دعم للشعب الأرمني

تحتفل الفنانة اللبنانية إليسا بمرور 20 عاما على مشورارها الفنى من خلال طرح عدد خاص من ألبومها الأخير "صاحبة رأى".

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وأعلنت إليسا من خلال حسابها الرسمى بموقع تويتر قائلة: "مشواري الفني بيتلخص بعدد خاص بيصير متوفر بالأسواق قريبا جدا! نسخة احتفالية لعشرين سنة من الفن والفرح اللي تشاركتن معكن! #صاحبة_رأي".

ومن ناحية أخرى حققت أغنية "صاحبة رأي" لـ إليسا، نجاحا كبيرا جدًا وكسرت حاجز الـ 8 ملايين ونصف مليون مشاهدة، منذ طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع "يوتيوب".

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وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه".

"وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

"أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس : ايلي بربر.