نجمات لفتن الأنظار بأدائهن تمارين رياضية صعبة أحدثهن دينا الشربيني ..بالفيديو

دينا الشربيني خطفت الأضواء في اليومين الماضيين بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي تحمل الحديد على أكتافها في تمرين صعب يتطلب لياقة بدنية عالية، بينما نافستها في وقت سابق العديد من الفنانات اللواتي لفتن الأنظار بأدائهن تمارين رياضية قاسية أظهرت مدى مهاراتهن في اللياقة البدنية وبينهن ياسمين صبري ومنة شلبي ورانيا يوسف ونيرمين الفقي وغيرهن.

نستعرض معكم ابرز النجمات اللواتي لفتن الأنظار بلياقتهن البدنية وأدائهن تمارين رياضية تتطلب مهارة فائقة:

دينا الشربيني

الفنانة المصرية دينا الشربيني فاجأت الجمهور بالكشف عن موهبتها الرياضية برفع الأثقال بشكل مبهر، وشاركت متابعيها عبر انستغرام قبل يومين بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمارس رياضة رفع الحديد بأسلوب محترف أثار اعجاب الجمهور وأصدقائها في الوسط الفني والإعلامي وبينهم عمرو أديب الذي عبّر عن ذهوله بأدائها.

دينا الشربيني بدت من خلال الفيديو تمتعها بلياقة جسمانية عالية، بينما كانت قد اكتفت سابقا بنشر صورها من الجيم وهي تمارس التمارين الرياضية المعتادة مع الإشارة الى أنها تجتمع بهذه الهواية مع النجم عمرو دياب الذي يواظب على الرياضة بشكل يومي مع التمارين القاسية للحفاظ على صحته ورشاقته.

ياسمين صبري

النجمة المصرية ياسمين صبري تتصدر كل فترة حديث رواد السوشيال ميديا بصورها من الجيم والتي تظهر فيها بقدرة جسمانية عالية على أداء أصعب التمارين الرياضية سواء على آلات الرياضة في الجيم او اثناء استعراض لياقتها البدنية من خلال وضعيات بغاية الصعوبة على غرار الوقوف على رأسها او تطبيق رياضة فتحة الحوض وغيرها من الحركات الرياضية التي تتطلب احترافية الى جانب عشقها لتمارين اليوجا.

منة فضالي

الفنانة الشابة منة فضالي تنضم للقائمة حيث حرصت في الفترة الماضية على المواظبة على تمارين رياضية في الجيم والتي تتطلب طاقة جسمانية كبيرة كرفع الأثقال بإشراف مدربها او ممارستها للتمارين القتالية القاسية.

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الفنانة المصرية رانيا يوسف لم تخفي من جهتها هوسها بالرياضة حيث تشارك جمهورها من وقت لآخر بمقاطع الفيديو من الجيم، وتختار تمارين صعبة تتطلب لياقة بدنية كبيرة معتبرة في أحد تعليقاتها بأن الرياضة مهمة جدا بالنسبة لها، فهي علاج للتوتر و الضغط حيث أنها وبحال شعورها بهاتين الحالتين تتوجه إلى الصالة الرياضية على الفور.

ناهد السباعي

الفنانة ناهد السباعي يُمكن وصفها بأنها من أحدى النجمات المهووسات بالرياضة وخاصة اليوجا اذ انها تؤدي وضعيات بغاية الصعوبة خاصة في وضعية الإلتفاف على الحبل والتوازن والإنقلاب رأساً على عقب، ودائما ما تشارك جمهورها بصورها بهذه التمرينات.

وتنضم اليها زميلتها الفنانة نرمين الفقي التي أبهرت الجمهور ايضا بقدرتها على تنفيذ وضعيات جسمانية تعكس مدى ليونة ولياقة قوامها.

شاهدوا من خلال الصور والفيديو أبرز النجمات اللواتي يتنافسن على ممارسة التمارين الرياضية بطريقة تتطلب مهارة ولياقة بدنية عالية.