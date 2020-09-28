نبيل شعيل يتعاون مع الملحن الإماراتي سايد ويطرح أغنية "سهران"..فيديو

نبيل شعيل يعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني حيث طرح أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "سهران" والتي تأتي بعد مجموعة من الأعمال التي أطلقها خلال الأسابيع والشهور الماضية.

نبيل شعيل يطلق أحدث أغانيه "سهران"

نبيل شعيل طرح أحدث أغانيه "سهران" وذلك في تعاون جديد مع شركة روتانا التي كشفت صفحتها الرسمية على "انستجرام" عن الأغنية الجديدة وعودة النجم الكويتي الكبير نبيل شعيل من جديد لتقديم أعماله الغنائية فكتبت: "بإحساسه وصوته يعود نبض الكويت نبيل شعيل بأغنية جديدة سهران"، الأغنية من كلمات خالد البذال، وألحان الإماراتي سايد، و توزيع محمد صالح، وقد تم طرح الأغنية على إحدى التطبيقات الغنائية كما طرحت عبر القناة الرسمية لشركة روتانا على "اليوتيوب"، وتقول كلمات الأغنية: "سهران أعد النجوم لك، والعشق قالوا يذبح الخلان، تكفي حبيبي حيل أنا ولهان، يكفينا من هالحب ومن شره".

A post shared by (@audiorotana) on Sep 28, 2020 at 4:25am PDT

تعاون نبيل شعيل مع الملحن الإماراتي سايد

نبيل شعيل ظهر في فيديو عبر حسابه على "انستجرام" وتحدث من خلاله عن الأغنية الجديدة وتعاونه من الملحن الإماراتي سايد، حيث تمنى نبيل شعيل أن تنال الأغنية إعجاب جمهوره فقال: "انتظروني في العمل الجديد الذي يجمعنى بصديقي الغالي الملحن الإماراتي سايد وأتمنى أن ينال العمل إعجابكم"، نبيل شعيل قد أحيا حفل غنائي في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90 وتحديدا في مدينة الدمام، وحمل الحفل شعار "الكويتيون يتغنون بحب السعودية" وشارك فيها كل من عبد الله الرويشد ومطرف المطرف، وقد اشعل الفنان نبيل شعيل الحفل بمجموعة من أجمال أعماله الغنائية والتي من بينها أغنية "فوق هام السحب" و"شنو صاير" و"يا عسل" و"نبض الكويت".

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A post shared by (@nabeelshuail) on Sep 27, 2020 at 3:44am PDT

نشاط غنائي متواصل للفنان نبيل شعيل

الفنان الكويتي نبيل شعيل طرح كذلك في شهر أغسطس الماضي أغنية جديدة بالتعاون مع شركة "روتانا" تحمل عنوان "شنو صاير"، وهي من كلمات مصطفى طالب مجباس، وألحان هيثم علاء الدين، وحققت الأغنية أكثر من 5 مليون مشاهدة على القناة الرسمية لشركة روتانا على "يوتيوب"، وقد أطلق نبيل شعيل في شهر مارس الماضي أغنية "ندمان" وحققت الأغنية نجاحا كبيرا حيث بلغ عدد مشاهدات الأغنية أكثر من 48 مليون مشاهدة، وهي من كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر، و توزيع ومكس عثمان عبود، وتقول كلمات الأغنية: "ندمان قلبي على الشوق على غرامي، قلت لك أحبك للموت بسحب كلامي".