الجمهور يستعيد ذكريات صفع نادين نجيم لمعتصم النهار بعد مشهد ضرب هيفاء وهبي له بـ"أسود فاتح"..فيديو

معتصم النهار النجم السوري، بات محور حديث جمهور مسلسل "إسود فاتح" الذي بدأ عرضه قبل أيام قليلة على منصة شاهد، خاصة بعد تقديمه أحد المشاهد التي انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهي تقوم بصفعه على وجهه.

صفعة هيفاء وهبي لمعتصم النهار بسبب الخيانة

الفنانة هيفاء وهبي ظهرت في الحلقة الثانية وهي تصفع معتصم النهار بعد مشهد خيانته لها، في مسلسل "إسود فاتح"، ليصبح المشهد من أكثر المشاهد تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الجمهور بدأ يقارنه بمشهد صفع النجمة نادين نسيب نجيم له في مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض في رمضان 2019.

وظهرت هيفاء وهبي التي تقدم دور رانيا الخطاب؛ في المشهد وهي توضب حقيبة ملابسها بعد ضبطها خيانة زوجها لها الذي يجسد دوره النجم السوري معتصم النهار، فحاول الأخير إثنائها عما تقوم به وطلب منحه فرصة ثانية في علاقتهما، لكنها عبرت عن استيائها الشديد منه وقامت بصفعه على وجهه بشدّة ليظهر مصدوما من تصرف زوجته، وانتشر المشهد على نطاق واسع بين متابعي النجمين الذين أشادوا بأداء كل منهما.

نادين نسيب نجيم تصفع معتصم النهار في "خمسة ونص"

معتصم النهار قدم مشهدًا مشابهًا لمشهده مع هيفاء وهبي، ضمن أحداث الحلقة 24 من مسلسل "خمسة ونص" مع النجمة نادين نسيب نجيم، فبالرغم من حالة الرومانسية التي قدمها الثنائي خلال العمل، لكن تلك الحلقة شهد واحدًا من أكثر المشاهد التي لاقت تفاعلًا كبيرًا بين جمهور نادين ومعتصم، وخلال المشهد طلبت بيان "نادين نسيب نجيم" من جاد "معتصم النهار" أن يتركها وشأنها وأن ينهي علاقة حبهما لأنها تريد أن تتفرغ لابنها الوحيد من زوجها غمار الغانم "قصي خولي"، فأخذها جاد بعصبية وذهب بها إلى مكان مفتوح، وحدثت مشادة بينهما، وتعالت أصواتهما، وتعامل جاد بعصبية معها.

وبالرغم أيضًا من أن جاد كان يحاول خلال المشهد أن يعبر عن حبه الشديد لبيان، وتمسكه بها إلا أنها لم تستطع أن تكشف عن وجهة نظرها تجاه علاقتهما فأمسك بها جاد بعنف، ولكنها أصرت على الابتعاد عنه وصفعته على وجهه، فما كان منه إلا أن تجمد مكانه، من الصدمة.

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ظهور مميز لمعتصم النهار في 2020 مع هيفاء وهبي

ووقت عرض مسلسل "خمسة ونص" في رمضان 2019، أثار هذا المشهد الجدل وقتها، كون المشاهدين أصبحوا متفاعلين مع قصة حب بيان وجاد وتمنوا لها النهاية السعيدة، فيما جاءت صفعة نادين نجيم لمعتصم النهار، لتشكك في إمكانية استكمال الثنائي لعلاقتهما.

وعاد النجم السوري لخطف الأنظار مجددًا بأحدث ظهور له في " إسود فاتح" الذي يشارك في بطولته مع هيفاء وهبي وأحمد فهمي وعمر السعيد ورانيا منصور وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وروجينا وغيرهم، والمسلسل من تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.