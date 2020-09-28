نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفلسته حرب الخليج وحكم عليه بالسجن ففر هاربا.. أزمات في حياة أحمد رمزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مثل هذا اليوم رحل عن عالمنا الولد الشقي المتهور وهو النجم أحمد رمزي، والذي ولد لأب طبيب ولشقيق سار على نفس نهج أبيه.

خالف أحمد رمزي مسيرة والده في عالم الطب، وذلك بالرغم من محاولته الإنسياق إلى نفس نهجه حيث دخل كلية الطب ولكنه فشل بها مما جعله يلتحق بكلية التجارة.

تعرض أحمد رمزي لأزمات في حياته جعلته ينقلب رأسا على عقب، حيث فقد والده ثروته وتوفى متأثرا بذلك، ولكن عاش شقيقه الأكبر دور الأب ليكون مسئولا عن هذه الأسرة.

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لم يكن فقدان عائلة أحمد رمزي، ثروتهم عائقا في حياته حيث تحمس لعالم الفن والتمثيل وشارك في عدد كبير من الأعمال الفنية.

وفي نهاية السبعينات قرر أحمد رمزي الإبتعاد عن عالم الفن، واشتغل بالتجارة وبنى سفينة وأخذ قروض من البنوك ولكن لم يحالفه الحظ حيث اندلعت حرب الخليج والتي أدت إلى فشل مشروعه وصدور أحكام بحبسه ففر هاربا خارج مصر.

وبعد مرور 10 سنوات، قرر أحمد رمزي العودة إلى مصر وسوى أوضاعه المالية، وشارك في عدد من الأعمال منها "الوردة الحمراء"،و"وجه القمر".