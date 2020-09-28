شكرا لقرائتكم خبر عن شاكوش "يصطدم" بـ هانى شاكر من جديد بسبب "بسكوتاية مقرمشة" .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل مطرب المهرجانات حسن شاكوش خلال الأيام المقبلة في صدام جديد مع نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر بسبب أغنيته الجديدة "بسكوتاية مقرمشة"، ويشاركه في غناء الديوالمطرب حمادة مجدى، والراقصة جوهرة، ومقرر عرض الأغنية خلال أيام على القنوات الفضائية في ظل منع شاكوش من الغناء من قبل النقابة.
ورفض نقيب الموسيقين هانى شاكر إعطاء التصاريح لمطرب المهرجانات حسن شاكوش لمزاولة الغناء، كما طرحت شركة مزيكا البرومو الدعائى للاغنية، وهذه الأغنية تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين مطربين المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهما عن إحياء الحفلات الموسيقية.
كما تعرض شاكوش لنفس الأزمة مع نقابة الموسيقيين، بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع المطرب أحمد سعد، وأغنية "بسكوتابية مقرمشة "كلمات وألحان مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج أحمد أشرف.
ويقول مطلع دويتو "بسكوتاية مقرمشة" قبل طرحها..
"انتي بسكوتاية مقرمشة..
يا بت دا انتي قطة مخربشة..
بنت الذوات يا تاج علي رأسى..
بنت الذوات يا صحبتي وناسي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاكوش "يصطدم" بـ هانى شاكر من جديد بسبب "بسكوتاية مقرمشة" .. اعرف الحكاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.