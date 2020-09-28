شكرا لقرائتكم خبر عن شاكوش "يصطدم" بـ هانى شاكر من جديد بسبب "بسكوتاية مقرمشة" .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل مطرب المهرجانات حسن شاكوش خلال الأيام المقبلة في صدام جديد مع نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر بسبب أغنيته الجديدة "بسكوتاية مقرمشة"، ويشاركه في غناء الديوالمطرب حمادة مجدى، والراقصة جوهرة، ومقرر عرض الأغنية خلال أيام على القنوات الفضائية في ظل منع شاكوش من الغناء من قبل النقابة.

ورفض نقيب الموسيقين هانى شاكر إعطاء التصاريح لمطرب المهرجانات حسن شاكوش لمزاولة الغناء، كما طرحت شركة مزيكا البرومو الدعائى للاغنية، وهذه الأغنية تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين مطربين المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهما عن إحياء الحفلات الموسيقية.

كما تعرض شاكوش لنفس الأزمة مع نقابة الموسيقيين، بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع المطرب أحمد سعد، وأغنية "بسكوتابية مقرمشة "كلمات وألحان مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج أحمد أشرف.

ويقول مطلع دويتو "بسكوتاية مقرمشة" قبل طرحها..

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"انتي بسكوتاية مقرمشة..

يا بت دا انتي قطة مخربشة..

بنت الذوات يا تاج علي رأسى..

بنت الذوات يا صحبتي وناسي".