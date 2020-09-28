شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. طارق عبد الحليم يطرح أحدث أعماله كليب "أمور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب طارق عبد الحليم كليب جديد بعنوان " أمور" على "يوتيوب"، وتقول كلمات الأغنية: "أمور وحليوة ومسمسم الواد ده أهو، والضحكة دى كمانجا بتقسم الواد ده أهو خفة، وشربات على حلويات الواد ده أهو، دا لو عدا وفات يا أهو احترت فى وصفه ومش عارف أوصف أقول إيه، أوصف فى رموش ولا شفايف أو سحر عينيه دى خدوده وعوده ولون شعره يا وعدى عليه".





أغنية " أمور"، كلمات سمير زغلول، ألحان سامى فرج، توزيع بيشوى سمير، هندسة صوتية محمد جودة، ومن إخراج حسام المهدى.









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وكان طارق عبدالحليم قد شارك في الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة"، ودارت أحداثه حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيّرت فى الفترة الأخيرة.

وشارك فى بطولته ​سيد رجب​، ​سوسن بدر​، ولاء الشريف، نرمين الفقى، مدحت صالح، ميدو عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى ومن اخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.