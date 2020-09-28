شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة ينشر صورة مع أسرته.. تعرف على نصيحته لأبنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم اللبناني راغب علامة، على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة تجمعه مع أطفاله وعائلته عبر حساباته المختلفة بمواقع السوشيال ميديا، لللتعبير عن حبه لهم تزامناً مع تواجدهم خارج لبنان.

وكتب علامة قائلاً "حبّي لكم لا يفوقه شيءٌ بالعالم، كما حبّي للوطن عمري ما حبّيت تفكروا تتركوا لبنان ومتأكّد إذا الظروف بعدتكم عن وطننا الحبيب، رح ترجعوا تعمّروا فيه لما ينتهي زمن الظلم والجبابرة، حبّوا وطنكم كما أحببتكم، أسّسوا حياتكم وخلّوا وطنكم بقلبكم حبّكم فوق الحدود".



راغب علامة

وعلى جانب آخر، كشف المطرب والملحن أحمد زعيم، عن تعاونه مع النجم اللبنانى راغب علامة فى أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم" لية سايبنى"، من كلمات أحمد قطوط، وتوزيع الموسيقى جون مارى رياتشى، والثانية بعنوان" كنا حبايب"، من كلمات هيثم سليم، وتوزيع جون مارى رياتشى.

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وأضاف زعيم لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر طرح الأغنيتين خلال فترات متباعدة خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، متمنيا أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور عند طرحها لأنها تقدم بشكل جديد ومختلف غير أعمال راغب السابقة.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "أنتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النورى، وقد حققت ملايين مشاهده علي يوتيوب.