مروة اليعربية تحرز المركز الثاني عالميا في مسابقة (نحن نجلس بالبيت) لمكافحة جائحة كورونا

كتب ـ يوسف بن سعيد المنذري :

أحرزت المصورة مروة بنت حكم اليعربية ـ عضو بالجمعية العمانية للتصوير الضوئي وفريق نخل تحقيق إنجاز للسلطنة في مجال التصوير الضوئي بحصولها على المركز الثاني في مسابقة (نحن نجلس بالبيت) التي نظمتها المنظمة العالمية للتصوير الضوئي تزامنًا مع جائحة تفشي فيروس كورونا، حيث شهدت المسابقة تنافسًا عالميًا بمشاركة (1881) مصورًا من 90 دولة، فيما بلغ عدد الصور المشاركة في المسابقة 5800 صورة تضمنت بث التوعية وإيصال الرسائل عبر الصور بتجنب المخالطة والأهمية القصوى في اتباع التعليمات التي تصدر من الجهات المختصة سعيًا في توظيف دور المصورين في استثمار عدساتهم نحو التوعية والمساهمة في القضاء على الوباء الذي اجتاح العالم.

وقد أعربت مروة اليعربية عن سعادتها بتحقيق الإنجاز وقالت: شعور المصور يكون مختلفًا تمامًا عندما يعانق إنجاز عالمي من بين مصورين محترفين وكم هائل من الصور المشاركة والتي تعد بالغة الصعوبة للمنافسة على مراكزها الأولى، حيث حرصت على تقديم فكرة ذات محتوى مختلف ومعبر حول أهمية حرص الناس على ارتداء الكمام نظرًا لدوره الأساسي في تجنب وتقليل الإصابة بفيروس كورونا واستخدمت في الصورة تقنية الأبيض والأسود كونها تضيف للصورة تفاصيل دقيقة وتشد المتلقي من خلال الظل الذي يعد جزءًا لافتًا .

وأضافت (اليعربية): بلا شك سيكون هذا الإنجاز دافعًا ومحفزًا لي للتوسع في قادم الوقت بمجال التصوير الفوتوغرافي الذي أصبح التنافس في مسابقاته المحلية والدولية صعبًا للغاية نظرًا للتطور الهائل الذي نلامسه بشكل يومي في تقنيات التصوير وأدواتها وبرامجها .