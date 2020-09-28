حاول الإنتحار شنقا.. مالا تعرفه عن الجان أحمد رمزي

يصادف اليوم 28 سبتمبر ذكرى وفاة أحد جانات السينما العربية، وهو الفنان أحمد رمزي والذي لقب بفتى الشاشة الأول والولد الشقي.

دخل الفنان أحمد رمزي الفن بالصدفة، حيث ربطته علاقة صداقة بالفنان عمر الشريف، وأثناء تواجدهم في أحد الأماكن للعب البلياردو جاء المخرج حلمي حليم، ليتفق مع عمر الشريف على فيلم "أيامنا الحلوة" ولكن سرعان ما جذبه أحمد رمزي حيث رأى به الولد الشقي الذي يمكنه تجسيد عدد كبير من الأدوار السينمائية.

وقرر المخرج حلمي حليم، إسناد أحد الأدوار لأحمد رمزي في فيلم "أيامنا الحلوة" مع الفنان عبد الحليم حافظ لتبدأ مسيرته الفنية التي أثرت في الجمهور.

وكان للموهبة والشغف داخل أحمد رمزي دور كبير في نجاحه، حيث أحب التمثيل منذ صغره فكشف سابقا أنه حاول الإنتحار وهو بسن العاشرة من عمره، محاولا تقليد أحد أفلام رعاة البقر فذهب إلى أحد الأكواخ وحاول الإنتحار لتقليد دور في الفيلم وكاد أن يموت لولا إنقاذه وجرحت رقبته وسال منها الكثير من الدماء.