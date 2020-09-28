وكان حمو بيكا في الفيديو، وهو بجلسة إزالة الشعر، وكان يتألم مما جعل الجمهور يسخر منه وتفاعلو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "أنا افتكرتك بتولد يا بيكا"، "تنور يا بيكا بعدها"، "بتموتنا من الضحك"، "عيب عليك سيبت إيه للبنات"، معلش النظافة مش بالساهل"".
يذكر أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، قد تصدر التريند في الفترة الأخيرة عقب حفل زفافه، ومشاركته صورة بعد حفل الزفاف في منزله وتلقى نقد كبير من الجمهور على ديكور منزله الصاخب.
@hamobika
????????????????♬ الصوت الأصلي - Hamo Bika
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "افتكرتك بتولد".. الجمهور يسخر من حمو بيكا عقب ظهوره في جلسة إزالة الشعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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