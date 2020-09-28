"افتكرتك بتولد".. الجمهور يسخر من حمو بيكا عقب ظهوره في جلسة إزالة الشعر

ظهر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بشكل فكاهي في أحدث ظهور له وذلك عبر الموقع الترفيهي "تيك توك".

وكان حمو بيكا في الفيديو، وهو بجلسة إزالة الشعر، وكان يتألم مما جعل الجمهور يسخر منه وتفاعلو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "أنا افتكرتك بتولد يا بيكا"، "تنور يا بيكا بعدها"، "بتموتنا من الضحك"، "عيب عليك سيبت إيه للبنات"، معلش النظافة مش بالساهل"".

يذكر أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، قد تصدر التريند في الفترة الأخيرة عقب حفل زفافه، ومشاركته صورة بعد حفل الزفاف في منزله وتلقى نقد كبير من الجمهور على ديكور منزله الصاخب.