أصالة تطرح أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا"

طرحت المطربة أصالة أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا" ضمن البومها لا تستسلم.

حيث شاركت أصالة البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابها بإنستجرام ، وكتبت : وكأني بكل خطوة أخطوها ابتعد عما يجب أن ابتعد واقترب مني ومن أحلامي ليعود بيننا سباق لا أجيد غيره.

وتابعت : انتظروني اليوم وأنا معكم سأنتظر لنجتمع بمكان واحد لا تفرقه مسافة ولا يغلق عليه باب ، أرجو من الله أن ينال إعجابكم فأنا بتشجيعكم أواصل حلمي.