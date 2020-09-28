الارشيف / فن ومشاهير

هاني رمزي ينفي ترشيحه بالانتخابات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
نفي الفنان الفنان هاني رمزي، ترشحه في انتخابات مجلس النواب، بعدما ترددت أنباء تفيد بتقديمه أوراقه للانتخابات عن دائرة المنيا.

وقال هاني رمزي أثناء مكالمة هاتفية في برنامج “ET بالعربي”، كل ما تم تداوله من أخبار حول ترشحه في انتخابات بمجلس النواب ليس صحيح، مؤكدًا بأن شقيقه الدكتور إيهاب رمزي هو الذي رشح نفسه، وذلك لخبرته الكبيرة في هذا المجال وليس هو كما ترددت أخبار.

وأضاف " أنها ليست المرة الأولى لترشيح شقيقه في الانتخابات، مشيرًا إلى أنه كان عضوًا سابقًا في مجلس النواب، لذلك ربما ظن البعض أنني من ترشحت وليس هو.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاني رمزي ينفي ترشيحه بالانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا